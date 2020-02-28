شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر دبي يفقد 7% وأبوظبي 5% في فبراير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

تعرضت أسواق الأسهم المحلية في فبراير/شباط 2020، لضغوطات قوية جراء تحول أنظار المستثمرين نحو الأسواق العالمية التي تأثرت بشكل كبير من مخاوف انتشار فيروس كورونا، وذلك على الرغم من تزامنها مع إعلان بعض الشركات المدرجة عن نتائج جيدة وتوزيعات قوية للعام 2019، إلا أن التوترات العالمية كانت العامل المسيطر على أداء الأسهم في السوق المحلي.

على غرار الأداء السلبي للأسهم العالمية، تراجع مؤشر سوق دبي المالي في فبراير 7.18%، بينما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 4.94%، وسط تراجعات قوية طالت معظم الأسهم وخاصة الأسهم القيادية في البنوك والعقار، وفي ظل هذا التراجع، اتجه المستثمرون المواطنون نحو الشراء، مسجلين محصلة تجاوزت المليار درهم، وسط تباين في توجهات الأجانب.

وهبطت السيولة المتداولة في السوقين في فبراير 2020 بنسبة 18% لتصل إلى 7.08 مليار درهم، مقارنة مع 8.65 مليار درهم في الفترة المقابلة من العام 2019. وبلغت الكميات المتداولة في الأسهم نحو 3.78 مليار سهم، نفذت في 78126 صفقة. وتصدر «أبوظبي الأول» قائمة الأسهم الأكثر تداولاً ب 934.3 مليون درهم، ثم «إعمار العقارية» 705 ملايين درهم، ثم «دبي الإسلامي» 683.5 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» 549.7 مليون درهم، ثم «اتصالات» 406.5 مليون درهم.

سوق دبي

وسجل مؤشر سوق دبي المالي أكبر نسبة تراجع شهرية منذ أغسطس 2015، حيث تراجع المؤشر العام للسوق بنسبة 7.18%، فاقداً أكثر من 200 نقطة، ليغلق عند مستوى 2590 نقطة، بعدما فشل المؤشر في التماسك الذي سجله منذ بداية الشهر، ليتجه هبوطاً اعتباراً من الثلث الأخير من الشهر، ليتخلى عن مستوى 2700 نقطة ثم 2600 نقطة.

وخلال الشهر وصل المؤشر إلى أدنى مستوى عند 2573.9 نقطة، بعدما سجل أعلى مستوى له في الشهر عند 2796.38 نقطة، لكن عمليات البيع النفسية دفعت بالمؤشر نحو التراجع إلى مستويات متدنية، متأثراًَ بتراجع العديد من الأسهم القيادية إلى أسعار تاريخية.

وكان قطاع العقار أكبر الخاسرين في السوق، بتراجع 11.66%، فيما تراجع مؤشر البنوك 6.43%، وتراجع الاستثمار والخدمات المالية 3.76% والنقل 8.5% والسلع والاستهلاكية 5.71%، فيما ارتفع التأمين 1.11% والاتصالات 7.45% والخدمات 3.3%.

وغلب التراجع على قياديات البنوك، حيث تراجع سهم «الإمارات دبي الوطني» 8.73% إلى 12.55 درهم، بتداولات بلغت قيمتها نحو 550 مليون درهم، كما تراجع «دبي الإسلامي» 5.43% إلى 5.4 درهم، بتداول 683.5 مليون درهم، فيما استقر «جي إف إتش» على ارتفاع طفيف بنسبة 0.58% إلى 0.865 درهم، بتداول 217.5 مليون درهم، وارتفع «المصرف الخليجي التجاري» 40.44% إلى 0.514 درهم، وتراجع «أملاك» 5.6% و«مصرف عجمان» 15.5%.

وغلب التراجع على أسهم قطاع العقار، حيث هبط سهم «إعمار العقارية» الذي كان أكبر المؤثرين في السوق، بنسبة 13.37% إلى 3.5 درهم وهي أدنى مستويات سعرية شهدها السهم منذ سنوات، حيث شهد السهم تداولات بقيمة 705.6 مليون درهم، كما تراجع «إعمار مولز» 11.54% إلى 1.61 درهم، بتداول 202.6 مليون درهم، وتراجع «إعمار للتطوير» 4.99% إلى 3.62 درهم، و«داماك» 5.6% إلى 0.657 درهم، وتراجع «ديار» 12.68% و«أرابتك» 26.24%.

وفي قطاع الاستثمار، ارتفع «شعاع كابيتال» 0.73% إلى 0.825 درهم، بتداول 3.1 مليون درهم، بينما تراجع «دبي للاستثمار» 3.05% إلى 1.27 درهم، و«سوق دبي المالي» 6.98% إلى 0.88 درهم.

وارتفعت 3 أسهم في قطاع التأمين بنسب قوية، حيث صعد سهم «دار التكافل» 20.6% إلى 0.615 درهم، و«عمان للتأمين» 12.17% إلى 2.58 درهم، و«الوطنية للتأمينات» 4.55%، فيما تراجع «تكافل الإمارات» 15.11% و«سلامة» 2.76%.

وتراجع سهم «العربية للطيران» 7.89% إلى 1.4 درهم، بتداول 239.3 مليون درهم، و«أرامكس» 9.5% إلى 3.25 درهم، بتداول 346.6 مليون درهم، و«الخليج للملاحة» 3.23% إلى 0.450 درهم.

وفي قطاع السلع، تراجع سهم «دي إكس بي إنترتينمنتس» 5.82% إلى 0.178 درهم، بتداول 42.3 مليون درهم، «الإمارات للمرطبات» 10% و«غلفا» 10.2%.

وسجل سهم «الإمارات للاتصالات المتكاملة» ارتفاعاً بنسبة 7.45% إلى 6.2 درهم، بتداول 84.6 مليون درهم.

وفي الخدمات، ارتفع سهم «تبريد» 4.08% إلى 2.04 درهم، بتداول 26 مليون درهم، و«أمانات» 2.44% إلى 0.798 درهم، بتداول 15.3 مليون درهم.

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سوق أبوظبي

وسجل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية أكبر نسبة انخفاض شهرية منذ مايو 2016، حيث تراجع في فبراير بنسبة 4.94%، فاقداً 254.76 نقطة، ليغلق عند مستوى 4901.42 نقطة، متخلياً عن مستوى 5000 نقطة، بعدما وصل إلى أعلى مستوى عند 5153.9 نقطة، مرتفعاً من أدنى مستوى له عند 4881.67 نقطة.

وسجل قطاع البنوك تراجعاً قوياً بنسبة 6.61% والعقار 5.02% والاستثمار والخدمات المالية 2.35% والاتصالات 2.95% والسلع 2.08% والطاقة 0.23%، فيما خالف كل من قطاعي التأمين والصناعة تحركات السوق، ليرتفعا بنسبة 5.94% و2.64% على التوالي.

وتراجعت الأسهم القيادية في قطاع البنوك بنسبة كبيرة، حيث هبط «أبوظبي الأول» 7.49% إلى 14.32 درهم، وسط تداولات بقيمة 934.32 مليون درهم، كما تراجع «أبوظبي التجاري» 6.8% إلى 7.13 درهم، بتداول 307.6 مليون درهم، و«أبوظبي الإسلامي» 4.52% إلى 5.49 درهم، بتداول 131.6 مليون درهم. وارتفع «الشارقة الإسلامي» 1.56% إلى 1.3 درهم، و«بنك الاستثمار» 3.92% إلى 0.53 درهم.

وفي قطاع الاستثمار، ارتفع سهم «العالمية القابضة» بنسبة 4.55% إلى 13.8 درهم، بتداول 179.6 مليون درهم، وارتفع «إشراق» 1.64% إلى 0.31 درهم، بتداول 20 مليوناً، فيما تراجع «الواحة كابيتال» 10.58% إلى 0.82 درهم.

وانخفض سهم «مجموعة اتصالات» 2.95% إلى 15.8 درهم، بتداولات بلغت 406.5 مليون درهم، بينما تراجع «سوداتل» 5.98% إلى 0.33 درهم.

وكان قطاع العقار بين أكبر الخاسرين، مع انخفاض سهم «الدار العقارية» 4.93% إلى 2.12 درهم، بتداول 306 ملايين درهم، و«رأس الخيمة العقارية» 6.25% إلى 0.435 درهم.

وشهد قطاع الطاقة، تراجع «دانة غاز» 2.89% إلى 0.875 درهم، بتداول 74.3 مليون درهم و«أدنوك للتوزيع» 4.78% إلى 2.99 درهم، فيما ارتفع «طاقة» 39.36% إلى 0.655 درهم.

توجهات المستثمرين

وتباينت توجهات المستثمرين الأجانب غير العرب في السوقين، بعدما سجلوا محصلة بيع في أبوظبي بنحو 608.7 مليون درهم، فيما سجلوا محصلة شراء في دبي بنحو 21.2 مليون درهم.

وبلغت إجمالي مشتريات الأجانب غير العرب نحو 2.25 مليار درهم، فيما بلغت مبيعاتهم نحو 2.83 مليار درهم.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون المواطنون نحو الشراء في السوقين، حيث بلغ صافي استثمارهم نحو 1.07 مليار درهم، كمحصلة شراء، (868 مليون درهم في أبوظبي و206 ملايين درهم في دبي)، فيما بلغت إجمالي مشترياتهم نحو 3.67 مليار درهم وبلغت مبيعاتهم نحو 2.6 مليار درهم.

وسجل المستثمرون الخليجيون، محصلة بيع بقيمة 508 ملايين درهم منها 270 مليون درهم في أبوظبي، و238.12 مليون درهم في دبي، حيث بلغت مشترياتهم في السوقين نحو 714 مليون درهم، فيما بلغت مبيعاتهم نحو 1.22 مليار درهم.

وسجل العرب محصلة شرائية ضئيلة في السوقين بنحو 22 مليون درهم، نتيجة لمشتريات بقيمة 443 مليون درهم، ومبيعات بقيمة 421 مليون درهم.

واتجه مؤشر المؤسسات في السوقين نحو البيع خلال الشهر، لتسجل محصلة بيعية بقيمة 319 مليون درهم، منها 236 مليون درهم في أبوظبي، و82.7 مليون درهم في دبي، وبلغت مشترياتهم في السوقين نحو 4.45 مليار درهم، فيما بلغت مبيعاتهم نحو 4.77 مليار درهم.

وبلغت مشتريات المستثمرين الأفراد نحو 2.55 مليار درهم، فيما بلغت مبيعاتهم نحو 2.24 مليار درهم.