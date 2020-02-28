«غرفة الشارقة» تستعرض مزايا الإمارة الاستثمارية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

استعرضت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مع وفدين رفيعي المستوى من الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية البرازيل، أهم المزايا الاستثمارية التي تتمتع بها إمارة الشارقة، كما بحثت معهم سبل تطوير وتقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية، والاطلاع على مجالات وفرص التعاون الاستثماري والتبادل التجاري بين مجتمعي الأعمال.

التقى عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، في مقر الغرفة سيث أوبينهايم المسؤول التجاري بفريق عمل قمة «اختر أمريكا» لجذب الاستثمارات إلى الولايات المتحدة، بحضور عدد من المسؤولين في السفارة الأمريكية بأبوظبي، وفاطمة خليفة المقرب مدير إدارة العلاقات الدولية في الغرفة، وبحث الجانبان آفاق التعاون، كما اطلع رئيس الغرفة على تفاصيل «قمة اختر أمريكا» الاستثمارية والزيارات الميدانية التي تلي القمة المقررة في يونيو المقبل.

المناخ الاستثماري

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وأكد عبد الله العويس، أن اللقاء فرصة مهمة لتطوير العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين، مشيراً إلى أن الإمارات هي أكبر مستثمر عربي في السوق الأمريكي بإجمالي استثمارات 4.8 مليار دولار، ومؤكداً عمق العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين في مختلف المجالات الحيوية ولا سيما في القطاعات التجارية والاستثمارية، حيث سجلت التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين نحو 24.5 مليار دولار 2018.

التعاون مع البرازيل

وبحثت غرفة الشارقة مع الغرفة التجارية العربية البرازيلية سبل تعزيز التعاون الاقتصادي مع جمهورية البرازيل. واستعرض اللقاء أهم المقومات الاقتصادية التنافسية التي تمتلكها إمارة الشارقة، وناقش عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، التي تسهم في دفع علاقات التعاون التجاري والاستثماري والصناعي بين الشارقة والبرازيل إلى مراحل تحقق تطلعات القطاع الخاص لدى كل جانب.