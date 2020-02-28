تتويج «راكز» بثلاث جوائز حول تجربة العملاء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة:”الخليج 365”

حصدت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) ثلاث جوائز في حفل جوائز تجربة العميل في الخليج 2020، الذي أُقيم مؤخراً بفندق كونارد في دبي. وتنوعت الجوائز بين الذهبية عن فئة «الأولوية للمتعاملين»، والفضية عن فئة «أفضل فريق في تجربة المتعاملين للسنة»، كما كرمت بجائزة «الفائز بشكل عام» على جهودها في تقديم تجربة استثنائية لعملائها على مستوى الخليج.

وأشاد رامي جلّاد، الرئيس التنفيذي للمجموعة، بالدور الكبير، الذي تلعبه «راكز» في وضع تجربة المتعاملين كأولوية تتجاوز مستوى رضاهم، مؤكداً رسالة «راكز» في جعل تجربة المتعاملين إحدى أبرز دعائمها، مشيراً إلى أن حفل جوائز تجربة العميل في الخليج 2020 يمثل تكريماً لجميع العاملين في «راكز» على تفانيهم في تقديم تجربة استثنائية للمتعاملين.

وقالت ريانا فان دير إيجيك، رئيسة قطاع تجربة المتعاملين في (راكز): «يمثل تكريم الجهات المختلفة وردود الأفعال الإيجابية من قِبل العملاء خير دليل على التزام (راكز) بأهدافها ومنهجها، المتمثل في تحسين وتعزيز تجربة العملاء، وتقديم كافة التسهيلات لهم».