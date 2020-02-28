الإمارات ثاني أكبر دولة للسفر مـن أجــل المعارض والمؤتمرات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وفقاً لفريق العمل في شركة «مايس مايندز»، تشكل الإمارات ثاني أكبر دولة للسفر من أجل الاجتماعات والمؤتمرات والفعاليات بعد السعودية. ويرجع السبب إلى نمو شركات الطيران الإقليمية وتغير ذهنية بعض الشركات التي توفر تجارب سفر مخصصة ومصممة من أجل تحقيق نتائج إيجابية.

وحصدت «مايس مايندز» جائزة «أفضل برنامج للفعاليات في وجهة عالمية» خلال حفل توزيع جوائز مالت للامتياز الذي أقيم بالتزامن مع مؤتمر «مايس أرابيا» للسفر من أجل المعارض والمؤتمرات. وهو يسلط الضوء على إنجازات أفضل الشركات والأفراد الذين حققوا مبادرات نموذجية واستثنائية في مجال الاجتماعات والمؤتمرات والفعاليات والسفر من أجل الأعمال والسفر من منطقة الخليج العربي.وقال رفيق محمد، الرئيس التنفيذي لشركة «آي تي إل وورلد»: عندما فزنا بجائزة أفضل شركة إدارة سفريات للعام في العام الماضي، لم نكتفِ بهذا القدر. ولذلك يُعتبر فوزنا للمرة الثانية على التوالي فخراً بالنسبة إلينا. يكمن الهدف الأساسي من شركة «مايس مايندز» في مساعدة المؤسسات على تقوية أداء فرق العمل فيها من خلال تجارب سفر فريدة.