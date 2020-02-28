الدولار يفقد مكاسبه في الولايات المتحدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع الدولار مقابل الين الياباني والفرنك السويسري أمس، بعدما تأكد اكتشاف أول حالة إصابة مجهولة المصدر بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، مما يؤجج المخاوف من جائحة.

نزل الدولار عن أعلى مستوى في ثلاثة أشهر أمام الجنيه الاسترليني وهبط مقابل اليورو مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام إلى مستوى قياسي متدن وسط تنامي المخاوف حيال مدى استعداد أكبر اقتصاد عالمي لمواجهة الوباء.

علقت عملات أخرى داخل نطاقات ضيقة إذ يتابع المتعاملون بقلق التفشي العالمي لكورونا الذي بدأ في الصين نهاية العام الماضي.

وتزيد حالات العدوى الجديدة بالفيروس خارج الصين أسرع من داخلها مما يعزز المخاوف من أن التأثير الاقتصادي للقيود المفروضة على السفر واضطراب سلاسل الإمداد.

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ونزل الدولار 0.35% مقابل الين الياباني إلى 110.06 ين، مواصلاً تراجعه عن أعلى مستوى في عشرة شهور 112.23 ين الذي بلغه في 20 فبراير شباط. وتراجع الدولار 0.35% إلى 0.9735 فرنك سويسري وهو من عملات الملاذ الآمن التقليدية.

وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام إلى مستوى قياسي متدن عند 1.2970% في آسيا أمس.وفي السوق الصينية المحلية، تماسك اليوان عند 7.0184 للدولار، ليلتقط الأنفاس قليلاً مع تحول التركيز المتعلق بالفيروس نحو زيادة حالات العدوى خارج الصين.

وفي أسواق العملة الأخرى، نزل الوون الكوري الجنوبي 0.4% إلى 1217.45 للدولار بعد ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في البلد.

وارتفع الاسترليني 0.27% إلى 1.2933 دولار وحام بالقرب من أدنى مستوى في أسبوعين أمام اليورو عند 84.46 بنس.

(رويترز)