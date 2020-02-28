بحث ترتيبات مشاركة فيتنام في «إكسبو 2020»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث عبيد سعيد بن طارش الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية فيتنام ونغوين نجوا ثين وزير الثقافة والرياضة والسياحة الفيتنامي، الترتيبات الخاصة بمشاركة فيتنام في إكسبو 2020 دبي.

وتم خلال اللقاء في ديوان وزارة الثقافة الفيتنامية بالعاصمة هانوي استعراض سبل التعاون المشترك لتطوير العلاقات بين البلدين في مجالات الثقافة والسياحة والرياضة.

وثمن العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين، مشيراً إلى الفرص والمزايا التي ستجنيها فيتنام من مشاركتها في إكسبو 2020 دبي.

وأكد الوزير الفيتنامي حرص بلاده على المشاركة في هذا الحدث الكبير الذي تنظمه دولة الإمارات على مدى ستة أشهر، مشيراً إلى الرغبة في تطوير ودعم العلاقات بين البلدين في المجالات الثقافية والسياحية والرياضية من خلال تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة المشتركة في هذه المجالات. (وام)