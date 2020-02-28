«برنامـج الشـارقة للقـادة»: جسـر لتحقيـق الطموحـات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

منذ إطلاقه في العام 2007، ساهم «برنامج الشارقة للقادة» الذي تنظمه «مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات - تطوير»، التابعة ل «مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين»، في تغيير حياة وتفكير منتسبيه، فهو أحد البرامج التنموية التي تستهدف موظفي القطاعين الحكومي والخاص، ويلعب دوراً محورياً في تعزيز وتنمية مهاراتهم في العديد من التخصصات.

ويسعى البرنامج في الوقت ذاته إلى تعزيز الإبداع المؤسّسي والبيئة الابتكارية في جميع أنحاء إمارة الشارقة، حيث عاد البرنامج بالفائدة على مئات المنتسبين من كافة أرجاء الإمارة، وأثبت نجاحه في تغيير حياتهم إلى الأفضل.

وشارك في الدورة الحادية عشرة من برنامج الشارقة للقادة، والتي امتدت من ديسمبر/كانون الأول 2018 إلى سبتمبر 2019، 30 منتسباً ومنتسبة من الكوادر الوظيفية العاملة في المؤسسات والدوائر الحكومية وشبه الحكومية والخاصة.

رؤية وطموح

وأكدت عائشة الزرعوني، تنفيذي تسويق وفعاليات في ناشئة الشارقة، أن البرنامج وفّر لها الدعم اللازم، وساعدها في التغلب على الكثير من العقبات.

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وقالت: «واجهت الكثير من الصعوبات في التعامل مع طاقم العمل، وتوفير بيئة عمل إيجابية بسبب المستوى المرتفع من ضغوطات العمل؛ إذ عانينا نقصاً في الكوادر، ما أدى لزيادة الضغوطات التي بدورها أعاقت تطوير عملية الإنتاج. لكن البرنامج ساهم بشكل كبير في تعزيز خبراتي، وزوّدني بالكثير من المهارات الأساسية.

أما علياء الغزال، مهندسة معمارية في دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة، فقد وفّر لها البرنامج فرصة ثمينة لتعلّم المهارات القيادية، حيث قالت: «في مجال تخصّصي، لم تكن المهارات القيادية جزءاً من دراستي، لكن البرنامج نجح بسدّ تلك الثغرة، وساهم في تنميتها وصقل معارفي وخبراتي في المجال».

وتطرّقت عائشة عبد الله الملا، مدير البرامج في مؤسسة القلب الكبير، للحديث عن مهام البرنامج التي وصفتها بالمفيدة، حيث قالت: «الخبرات التي تعلمتها من خلال تجربتي مع البرنامج قادتني لاختيار فكرة بسيطة وآمنة لمشروع ثانوي ضيّق يُعنى بتحسين سير الأعمال والكفاءة والفاعلية في مؤسّستي، لكن التوجيهات التي تلقيتها من المدربين وعبر جلسات العصف الذهني المطوّلة التي شاركت بها شجعتني على تطوير مشروعٍ يتماشى مع أحلامي وآمالي وطموحاتي».

تجربة غنية

بدورها، رأت علياء الحبشي، مدير الاتصال المؤسسي في شركة الشارقة لإدارة الأصول، أن «برنامج الشارقة للقادة»، يمثّل فرصة مثالية للتعرف إلى الأشخاص متقاربي التفكير والتوجهات، ويتيح للمنتسبين فرصة التعلم والاستفادة من معارف الخبراء العالميين، إلى جانب ما يقدمه من فرص لتعزيز التواصل واكتساب الخبرات منهم بشكل مباشر.

وقالت: «ساهم البرنامج في توفير فرصة مثالية للتدريب العملي على المهارات القيادية، والالتقاء مع نخبة من المدربين، وتعلمنا خلال رحلتنا إلى ميلان في إيطاليا، مبادئ «التفكير التصميمي الإبداعي»، واستكشفنا إكسبو ميلان».