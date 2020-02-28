شكرا لقرائتكم خبر عن أدنى مستوى لليرة التركية في 9 شهور والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغت الليرة التركية أضعف مستوياتها خلال التعاملات في أكثر من تسعة أشهر أمس، بسبب مخاوف المستثمرين حيال تفشي فيروس كورونا، والقلق الناجم عن التدخل العسكري التركي في سوريا.

وزادت المخاوف المرتبطة بسوريا، في ظل استمرار المواجهات في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا بين القوات الحكومية السورية ومقاتلين من المعارضة تدعمهم تركيا.

ونزل مؤشر الأسهم الرئيسي في تركيا 1.7 بالمئة.(رويترز)

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