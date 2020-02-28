«الدوليان» يدرسان عقد اجتماعات الربيع عبر الإنترنت

قالت مصادر مطلعة إن تزايد بواعث القلق داخل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، بشأن انتشار فيروس كورونا الجديد دفعهما إلى بحث تقليص اجتماعات الربيع المقررة في إبريل، أو عقدها بمؤتمرات عبر الإنترنت.

ومن المقرر أن يشارك نحو عشرة آلاف من المسؤولين الحكوميين والصحفيين ورجال الأعمال وممثلي المجتمع المدني من أنحاء العالم في اجتماعات المؤسستين التي تجرى بين 17 و19 إبريل، وتعقد في منطقة مزدحمة بوسط العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث مقراتهما.

ويثير انتشار الفيروس مخاوف داخل «صندوق النقد» والبنك الدولي، من أن اختلاط وفود الدول الأعضاء المئة وتسعة وثمانين خلال اجتماعات الربيع قد يسهم في المشكلة على نحو لا يمكن تجنبه.

وقال مسؤولون من المؤسستين، وأعضاء حكومات، إن الحديث عن إلغاء الاجتماعات برمتها سابق لأوانه، لكنهما تدرسان خيارات عدة لتعديلها. وأضافوا أنه لم يجر اتخاذ أي قرار حتى الآن، مشيرين إلى أن هذا يتوقف بشدة على جهود احتواء الفيروس في الأيام والأسابيع المقبلة.(رويترز)