«إنديجيتك» تنهي المرحلة الأولى من توسعها في «دبي للإنتاج»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أكملت شركة التقنيات الإبداعية (إنديجيتك) المرحلة الأولى من توسعة مقرها ومصنعها بمدينة دبي للإنتاج في إطار مشروع مكوّن من مرحلتين عقب التوسع السريع للشركة في الإمارات. وكانت الشركة افتتحت مقرها ومصنعها الجديدين في فبراير.

قال فاتشي كافلاكيان الرئيس التنفيذي للشركة: «حققنا نمواً، واستطعنا ترسيخ حضورنا في مدينة دبي للإنتاج، حيث ازداد عدد موظفينا من 5 إلى أكثر من 100. إن البيئة الداعمة للأعمال التي توفرها المدينة والإمارات عموما ساعدتنا على النمو بشكل أسرع».

من ناحيته، قال ماجد السويدي، مدير عام مدينة دبي للإنتاج: «تعد إمارة دبي مركزاً دولياً مرموقاً للأعمال استقطب آلاف العاملين في القطاع الإعلامي من أنحاء العالم إلى الإمارات، ولا شك في أن توسع NDigitec يسلط الضوء على ثقة القطاع الخاص بالمشهد الإعلامي المتنامي في دبي. تعد مدينة دبي للإنتاج واحدة من ثلاثة مجمعات أعمال مركزة على القطاع الإعلامي إلى جانب مدينة دبي للإعلام، ومدينة دبي للاستوديوهات. ويشكل مصنع الطباعة المتطور الذي يتم بناؤه في مدينة دبي للإنتاج إضافة مميزة إلى مجمع أعمالنا الذي يحتضن ما يزيد على 255 شركة و6000 موظف». وتتضمن المنشأة الجديدة أكثر من 50 ألف قدم مربعة من المساحات المبنية التي تضم مكاتب. وستشهد المرحلة الثانية من التوسع إضافة 30 ألف قدم مربعة من المساحات.