«المركزي» يزيد احتياطه من الذهب إلى 5.3 مليار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي اسعد

عزز المصرف المركزي من حجم الاحتياطي لديه من العملات الأجنبية بمقدار 4.64 مليار درهم ليقفز إلى 398.85 مليار بنهاية يناير/‏كانون الثاني 2020. في الوقت ذاته تراجع حجم العملات الأجنبية لدى البنوك العاملة في الدولة خلال يناير 1.3% إلى 88.66 مليار. ووفقاً لما كشف عنه المصرف المركزي من خلال البيانات المصرفية التي أعلن عنها أمس، فقد ارتفع الحجم الكلي للاحتياطي المقوم بالعملات الدولية على مستوى الدولة (الموجودة لدى المصرف المركزي والبنوك العاملة في الدولة) بمقدار 3.512 مليار خلال يناير الماضي بنمو 0.72% ليقفز صافي هذا الاحتياطي إلى 487.512 مليار درهم.

ووفقاً لواقع التجارة الخارجية للدولة، فإن هذه الاحتياطيات تكيف لتغطية المستوردات لأكثر من 8 شهور، وهو ما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني وقدرته للوفاء باحتياجاته من الخارج سواء للقطاع الخاص والعام والقطاع الحكومي.

وواصل المصرف المركزي منذ سبتمبر 2018 تكثيف عمليات شراء الذهب في ظروف التوترات التي تشهدها الأسواق العالمية، ما أدى إلى زيادة الطلب على الذهب باعتباره الملاذ الآمن للمستثمرين، وأسهم ذلك في زيادة الطلب على الذهب و ارتفاع أسعاره إلى مستوى قياسي تجاوز 1650 دولاراً للأونصة.

وكشف المركزي أمس، عن ارتفاع رصيده من الذهب خلال يناير الماضي إلى 5.31 مليار بنمو 31.4% مقارنة مع ديسمبر 2019 الذي سجل 4.04 مليار، فيما ارتفع هذا الرصيد منذ سبتمبر 2018 بنسبة تتجاوز 404%.

ووفقاً للبيانات المالية المصرفية للمصرف المركزي، فإن حجم الأوراق المالية التي اشتراها المركزي من وزارة المالية وحكومة دبي (سندات دين) تراجع من 49 مليار درهم نهاية يناير 2018، إلى 46 ملياراً نهاية يناير 2020، ما يعني سداد قيمة هذه الأوراق المالية للمصرف المركزي.