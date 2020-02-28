«سوفوس» تطلق نسخة «إكستريم» من «جدار حماية XG»

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طرحت «سوفوس» المتخصصة في الأمن السيبراني، «إكستريم» جدار الحماية «Sophos XG Firewall» والذي يتميز بقدرات عالية الأداء لفكّ ترميز الحركة في أمن طبقة النقل TLS، وهي طبقة غالباً ما يتجاهلها العاملون في المجال الأمني نظراً لمشاكل الأداء. وأصبحت حلول جدار الحماية من «سوفوس XG» تتمتع بإمكانات تحليل التهديدات المعززة بقدرات الذكاء الاصطناعي.

وقال دان شيابا المدير التنفيذي للمنتجات لدى «سوفوس»: أظهرت أبحاث مختبراتنا أن المهاجمين السيبرانيين يستخدمون التشفير بجرأة في محاولاتهم للتحايل على المنتجات الأمنية. ولسوء الحظ فإن معظم حلول جدار الحماية تفتقر إلى إمكانات فك تشفير طبقة أمن النقل.