سايمون ريفز رئيساً مالياً جديداً لـ «الواحة كابيتال»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

عينت «الواحة كابيتال»، الشركة الاستثمارية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، أمس سايمون ريفز في منصب الرئيس المالي الجديد للشركة. وانضم ريفز إلى «الواحة كابيتال» قادماً من بنك «جي بي مورغان» في لندن، حيث شغل منصب الرئيس المالي واضطلع بدور محوري في تعزيز أداء وحدات أعمال إدارة الأصول التابعة للبنك في هونج كونج واليابان والبرازيل. ويتمتع بمعرفة عميقة وخبرة طويلة تناهز عقدين من الزمن في مجال الإدارة المالية، كما يمتلك خلفية قوية في مجال التخطيط الاستراتيجي ورصد الميزانيات. وهو محاسب قانوني عالمي معتمد وحاصل على ماجستير في إدارة الأعمال الاستراتيجية من جامعة مانشستر متروبوليتان في المملكة المتحدة.

قال عمرو المنهالي، الرئيس التنفيذي ل «الواحة كابيتال»: «يسرنا انضمام سايمون كرئيس مالي جديد للشركة، ويتزامن انضمامه مع تنفيذ استراتيجية التحول الجديدة التي نعمل على تنفيذها. ويمتلك سايمون خبرات واسعة في مجال الإدارة المالية، لذا سيضطلع بدور رئيسي في مرحلة النمو الجديدة التي تقودها الشركة، إضافة إلى تحقيق أفضل قيمة ممكنة للمساهمين».