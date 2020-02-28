شكرا لقرائتكم خبر عن «مايم كاست»: برمجيات «إيموتيت» مسـؤولة عـن ارتفـاع التهديـدات 145% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” أعلنت «مايم كاست»، عن توفر تقريرها لاستقصاء التهديدات: نسخة مؤتمر «RSA». صمم التقرير بحيث يقدم التحليل الفني من باحثي التهديدات لدى الشركة حول الحملات البارزة التي قام بها المهاجمون والتوجهات الناشئة من تلك الهجمات، بالإضافة إلى تقييم للتوجهات المستقبلية المحتملة.وتمثلت أبرز المشاهدات في أبحاث برمجيات «إيموتيت» التي تستهدف القطاع المصرفي، والتي بدت غير نشطة خلال فترة الأشهر الأربعة الماضية. فقد جرى التعرف إلى 61 حملة مما يمثل ارتفاعاً قدره 145% مقارنة بالربع السابق على الرغم من تحليل عدد أقل من الرسائل الإلكترونية خلال تلك الفترة.

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