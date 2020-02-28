شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة عجمان» تستضيف دورة حول استشراف المستقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:”الخليج 365” استضافت غرفة تجارة وصناعة عجمان دورة تخصصية بعنوان استشراف المستقبل باستخدام «الليجو سيريس بلاي» «Lego Serious Play» بالتعاون مع البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأكاديمية دبي لريادة الأعمال، وقدم الدورة الدكتورة طريفة الزعابي.

وفي مستهل الدورة اطلع الحضور على نبذة حول البرنامج الوطني للمشاريع، الذراع التنفيذية لمجلس المشاريع الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد، ودور البرنامج في دعم ونمو المشاريع وتوفير التدريب وتطوير ودعم الأعمال والمشاركة في المعارض داخل الدولة، وخارجها، والتسويق والتمويل وتوفير المعلومات. وتناولت محاور الدورة طبيعة ومفهوم استشراف المستقبل وأهم منهجياته.

وأكدت الدكتورة طريفة الزعابي على أهمية الدورة كونها تحفز عمليات الإبداع وتبرز كيفية التعامل مع المستقبل باستخدام طريقة مبتكرة وتفاعلية لتقديم أفكار المشاركين وتحفيزهم نحو الإبداع بواسطة خاصية ربط العقل باليد والتفكير الناقد المرئي، وتجسيد الأفكار في نماذج تلخص المضمون، وتتيح فكرة النقد والتقييم الإيجابي وخلق بيئة تنافسية تفاعلية إيجابية تتمثل في طريقة التعلم باللعب التفاعلي الذي أثبتت الدراسات العلمية مدى فاعليته.

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