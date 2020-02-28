«ريبورتاج»: بيع 50% من مشروع «أليكسيس تاور» في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشفت «ريبورتاج العقارية»، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن بيع ما يقارب 50% من وحدات مشروع «أليكسيس تاور» بمنطقة داون تاون جبل علي بدبي، وذلك عقب شهرين من إطلاق المشروع بشكل رسمي.

ويوفر المشروع 370 وحدة سكنية، بواقع 259 أستوديو، و98 شقة مؤلفة من غرفة واحدة، و13 شقة ذات غرفتين، إضافة إلى 8 محال تجزئة.

وقال إسلام أحمد سليمان الرئيس التنفيذي للعمليات في «ريبورتاج» إن السوق العقاري في دبي يترقب المزيد من التحسن والنشاط خلال الفترة المقبلة مع اقتراب استضافة «إكسبو 2020». وأضاف أن الشركة باشرت مؤخراً الأعمال الإنشائية بمشروع «أليكسيس تاور»، حيث تم إنجاز أكثر من 10% من المشروع، فيما يتوقع تسليمه بحلول الربع الأخير من 2022.

وقال سليمان إن الموقع المتميز لمشروع «أليكسيس تاور» على بعد 10 دقائق فقط من موقع «إكسبو 2020»، وبالقرب من مطار آل مكتوم، ومول ابن بطوطة، مع وجود مخرج مباشر على شارع الشيخ زايد، ومحطة المترو، أسهم في استقطاب العديد من المشترين الراغبين في الاستفادة من مزايا المشروع. وأوضح أن البرج يتألف من 16 طابقاً، مع توفر 3 طوابق لمواقف السيارات.