متابعة الخليج 365 - ابوظبي - >> يعقد «بنك الإمارات للاستثمار» يوم 24 مارس المقبل، اجتماعاً للجمعية العمومية، للنظر في مقترح بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية 2019.وأعلن البنك تعيين عمر بوحديبه عضواً في مجلس الإدارة ، خلفاً لهنري عزام.

>> تعقد شركة «الواحة كابيتال» اجتماع الجمعية العمومية في 22 مارس ، للنظر في عدم توزيع أية أرباح عن العام 2019، فيما عينت سايمون ريفز رئيساً مالياً جديداً للشركة.

>> أعلنت «إكسا الهلال الأخضر للتأمين» عن استقالة محمد زهير اقبال رئيس قسم المالية من منصبه اعتباراً من 5 فبراير الجاري.

>> وافقت هيئة الأوراق الماليةعلى عقد اجتماع الجمعية العمومية لبنك «الفجيرة الوطني» في 18 مارس المقبل، للنظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% ، وتوزيع أسهم منحة بنسبة 3.5%.

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>> كشف تقرير مجلس إدارة «البنك العربي المتحد» أن مخصصات الائتمان بلغت 701 مليون درهم في العام الماضي، حيث شملت مبالغ كبيرة لمعالجة التراكمات السابقة، فيما يواصل مجلس الإدارة الالتزام بتطوير استراتيجية إعادة الهيكلة.

>> حددت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، يوم 15 مارس، موعداً لانعقاد الجمعية العمومية للشركة، للنظر في توزيع أرباح نقدية بواقع 30% من القيمة الاسمية للسهم.

>> أفادت مجموعة «جي إف إتش المالية» بأن قيمة استحواذها على محفظة ضيافة بالولايات المتحدة، بلغت 247 مليون دولار.

وأوضحت المجموعة أن شركة «آربر لودجينج بارتنرز» ستستحوذ على 7 % من المحفظة.