شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم 12 شركة ترتفـع في ختــام جلســات الأسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

أعاد سهم «أبوظبي الأول»، سوق العاصمة إلى المسار الأخضر بنسبة 0.22%، فيما تراجعت القيادية بسوق دبي المالي، بنسبة 1.17% مع احتكار أسهم 12 شركة الارتفاعات في آخر جلسات الأسبوع، وذلك على وقع مزيد من التسييل من قبل الأجانب والمؤسسات.

وسجلت سيولة الأسواق 489.8 مليون درهم منها263.1 مليون في دبي و226.7 مليون في أبوظبي، وتم التداول على 192.25 مليون سهم توزعت بواقع 132.8 مليون في دبي و59.4 مليون في أبوظبي، وجاء ذلك من خلال 5228 صفقة.

وارتفع سوق أبوظبي بنسبة 0.22% عند مستوى 4901.43 نقطة مدعوماً بصعود أسهم البنوك والاستثمار واستقرار الاتصالات. وصعد قطاع البنوك بنسبة 0.42% مع صعود «أبوظبي الأول» 1.27%، فيما هبط «أبوظبي التجاري» 3.12% و«أبوظبي الإسلامي» 0.54%. وصعد قطاع الاستثمار مع ارتفاع «الواحة كابيتال» 2.5% و«إشراق» 0.98%. هذا واستقر قطاع الاتصالات مع استقرار سهم «اتصالات» دون تغيير. وفي المقابل، انخفض قطاع العقار 0.44% مع انخفاض «الدار» 0.47%، وذلك مع استقرار «رأس الخيمة العقارية» دون تغيير. ونزل قطاع الطاقة 0.54% مع نزول «طاقة» 3.12% و«أدنوك للتوزيع» 0.33%، فيما استقر «دانة غاز».

تراجع أسهم البنوك والعقار

بدوره، هبط سوق دبي بنسبة 1.17% إلى مستوى 2590 نقطة مسجلاً أدنى مستوياته منذ مايو/أيار، الماضي مع تراجع أسهم البنوك والعقار والنقل. ونزل قطاع العقار 1.17% مع نزول «إعمار للتطوير» 2.16% و«إعمار العقارية» 1.69% و«إعمار مولز» 0.62% و«ديار» 0.32%. وتراجع قطاع البنوك 1.66% متأثراً بتراجع «الإمارات دبي الوطني» 1.95% و«دبي الإسلامي» 1.46%.

وهبط قطاع النقل 0.87% مع هبوط «أرامكس» 1.81%، في وقت استقر كل من «العربية للطيران» و«الخليج للملاحة» دون تغيير. وجاء ذلك مع ارتفاع قطاع الاستثمار 0.6% معززاً بمكاسب «سوق دبي المالي» 2.33% و«شعاع» 1.35% واستقرار «دبي للاستثمار».

واستقطب «أبوظبي الأول» 53.8 مليون درهم من السيولة مغلقاً عند 14.32 درهم، تلاه «واحة الزاوية» بتداولات 38.7 مليون درهم، وأقفل عند 2.64 درهم، ثم «اتصالات» بسيولة بلغت 36.6 مليون درهم، وأغلق عند 15.8 درهم.

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وفي سوق دبي، تزعم التداولات «إعمار العقارية» بقيمة 94.8 مليون درهم، مغلقاً عند 3.5 درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة 43.12 مليون درهم، وأقفل عند 5.4 درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» جاذباً 32.8 مليون درهم، ليغلق عند 12.55 درهم.

واقتصرت الارتفاعات في سوق أبوظبي على 6 أسهم فقط، تصدرها «أركان» بنسبة 2.97%، وذلك في مقابل تراجع «ميثاق» بنسبة 6.09%. وكان الوضع بالمثل لسوق دبي مع اقتصار المكاسب على 6 أسهم فقط تصدرها «أمانات» بارتفاعه 2.97%، في حين جاء «تكافل الإمارات» في مقدمة الأكثر انخفاضاً بنحو 9.23%.

الجنسيات

بشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 33.94 مليون درهم، منها 1.6 مليون درهم محصلة شراء العرب، و32.34 مليون درهم محصلة شراء المواطنين. وفي المقابل، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 33.94 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 32.56 مليون درهم محصلة بيع الأجانب، و1.38 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 21.86 مليون درهم محصلة شراء، منها 13.37 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و8.49 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وبقيمة لا تكاد تذكر بالنسبة للعرب. وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 21.86 مليون درهم محصلة بيع.

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم في آخر جلسات الأسبوع على أسهم شركات «داماك»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«سوق دبي المالي» بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «الدار»، و«العربية للطيران»، و«إعمار مولز».

من جهتها، واصلت المحافظ الاستثمارية عمليات التسييل، بصافي استثمار بلغ 43.8 مليون درهم محصلة بيع، منها 21.4 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و22.3 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بصافي استثمار 43.8 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 21.4 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و22.3 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.