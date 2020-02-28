الذهب يواصل الصعود.. وذروة قياسية للبلاديوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار الذهب أمس حيث غذى الانتشار السريع لفيروس كورونا خارج الصين الطلب على أصول الملاذ الآمن، وعزز رهانات خفض الفائدة من البنوك المركزية الرئيسية، في حين بلغ البلاديوم ذروة قياسية بفعل المخاوف من نقص المعروض.

وخلال التداولات، كان السعر الفوري للذهب مرتفعاً 0.8% إلى 1651.95 دولار للأوقية (الأونصة). وقفزت الأسعار أكثر من واحد في المئة خلال معاملات أمس الأول لكنها أغلقت على صعود 0.3% فقط.

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وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.7% مسجلة 1654 دولاراً.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاديوم 0.1% إلى 2787.64 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى قياسياً مرتفعاً عند 2847.50 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وزاد البلاتين 1.2% مسجلاً 921.62 دولار، بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوياته منذ ديسمبر.وارتفعت الفضة 1.3% إلى 18.12 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أقل سعر في أسبوع خلال الجلسة السابقة. (رويترز)