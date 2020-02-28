«مايكروسوفت» تنضم إلى «أبل» في توقعات الخسائر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خفضت شركة «مايكروسوفت»، أول أمس، من توقعات إيراداتها للربع الحالي، مشيرة إلى أنها ستتأثر بانتشار فيروس كورونا المستجد مع تراجع في مبيعات نظام التشغيل «ويندوز» وأجهزة «سورفيس».

وانضمت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة بذلك إلى مجموعات عالمية أخرى للتحذير من العواقب المالية لانتشار الوباء الذي تسبب بوفاة الآلاف.

وأوضحت «مايكروسوفت» في بيان: «مع أننا نتوقع طلباً قوياً على نظام ويندوز، إلا أن سلسلة التزويد تعود إلى عملها الطبيعي بوتيرة أبطأ مما كنا ننتظر».

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ونتيجة لذلك، قالت الشركة: إن إيراداتها خلال الربع الحالي ستكون أقل بقليل من التوقعات السابقة مع تأثر «ويندوز» و«سورفيس»، «بشكل سلبي أكثر مما كان متوقعاً».

وأضاف البيان «ستواصل (مايكروسوفت) التبرع لجهود الإغاثة واحتواء الفيروس، بما يشمل توفير التكنولوجيا مباشرة لمساعدة المستشفيات والطواقم الطبية».

وكانت مجموعة «أبل» أعلنت الأسبوع الماضي أن إيراداتها، ستكون دون التوقعات خلال الربع الحالي أيضاً بسبب فيروس كورونا المستجد، خصوصاً أنها تعتمد على مصانع صينية في إنتاج الكثير من مكونات أجهزتها، فيما تشكل الصين أيضاً سوقاً كبيرة لها.(أ ف ب)