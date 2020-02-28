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إلغاء مؤتمر عالمي للهاتف المحمول في برشلونة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول «جي أس أم إيه» المنظّمة للمؤتمر العالمي للهاتف المحمول في برشلونة، عن إلغائه تحسباً لانتشار الفيروس الذي بسببه أيضاً اعتذرت شركات عالمية كبرى عن عدم المشاركة.

المؤتمر الذي ينعقد على مدار أربعة أيام، كان انطلق قبل ثلاثة عقود ونصف، وخلال هذه المدّة لم تلغَ أيّ دورة من دوراته، غير أنّ تداعيات انتشار «كورونا» في العديد من المناطق بالعالم، دفع شركات رائدة مثل «إنتل»، «سوني»، «أمازون»، «نيفادا»،«نوكيا»، و»إل جي»وغيرها من الشركات العالمية، إلى إلغاء مشاركتها، ووجد الاعتذار تفهماً لدى شركة»جي أس أم إي» التي تمثل أكثر من 1200 شركة عبر النظام البيئي المتنقل.

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