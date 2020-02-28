شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يهبط لليوم الخامس إلى أدنى مستوى في عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار النفط أكثر من 2% اليوم الخميس، في هبوط لليوم الخامس على التوالي لتسجل أدنى مستوياتها منذ يناير 2019 حيث أجج تنامي حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خارج الصين بواعث القلق من جائحة قد تكبح نمو الاقتصاد العالمي والطلب على الخام.

و كان خام برنت منخفضا 1.15 دولار بما يعادل 2.2 %إلى 52.28 دولار للبرميل. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.04 دولار أو 2.1 %إلى 47.69 دولار للبرميل.

تجاوز عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خارج الصين الإصابات الصينية الجديدة للمرة الأولى منذ بدء تفشي الفيروس بالبلاد.

ويثير انتقال الفيروس إلى اقتصادات كبيرة مثل كوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا المخاوف من نمو محدود للطلب على الوقود. ويوم الأربعاء، توقعت فاكتس جلوبال إنرجي الاستشارية ألا يتجاوز نمو الطلب على النفط 60 ألف برميل يوميا في 2020، أو "صفر عمليا"، بسبب اتساع نطاق التفشي.

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وقال تاماس فارجا المحلل لدى بي.في.إم أويل أسوسيتس "التأثير السلبي على السعر سيزداد إذا أعلنت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا جائحة، وهو شيء يبدو وشيكا.

"المعنويات قاتمة ونهاية النفق ليست في مدى الرؤية - لا ضوء أمامنا، بل ظلام دامس. ولا حتى تقرير النفط الأمريكي الأسبوعي الإيجابي... كان قادرا على دعم السعر."

وقالت إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء إن مخزونات البنزين نزلت 2.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي 21 فبراير إلى 256.4 مليون في ظل تراجع إنتاج المصافي. وهبطت مخزونات نواتج التقطير 2.1 مليون برميل إلى 138.5 مليون.

وقالت الإدارة إن المخزونات الأمريكية من النفط الخام زادت 452 ألف برميل إلى 443.3 مليون برميل، وهو ما جاء دون زيادة بمليوني برميل توقعها المحللون.