شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد المصرى.. إبرام تسوية لأحكام التحكيم الدولي حول مصنع إسالة الغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة اليوم الخميس ، أبرزها إبرام مصر لإتفاقية تسوية بشأن أحكام التحكيم الدولى المتعلقة بمصنع إسالة، وكذلك تصريح شركة مصر للسياحة، حول دخول الفيوم ضمن المقاصد السياحية يدعم القطاع، وحول الأخبار العربية والعالمية، نشر موقع الخليج 365 بورصة قطر حمراء بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع بضغوط هبوط قطاع العقارات، وكذلك خبر حول تسجيل هيئة المواصفات والجودة ضمن جهات تقويم المطابقة العالمية ببرنامج "سابر" السعودى.

مصر تبرم اتفاق تسوية بشأن احكام التحكيم الدولي المتعلقة بمصنع إسالة الغاز

أبرمت مصر اتفاق تسوية واخر اتفاق إطاري بين كل من الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية" إيجاس وشركة إيني ومجموعة ناتورجي للطاقة وشركة يونيون فينوسا جاس والشركة المصرية الاسبانية للغاز "سيجاس"، وذلك وفقا لمجموعة من الخطوات اللازمة لدخول التسوية حيز النفاذ وبتاريخ دخول اتفاقية التسوية لحيز النفاذ.

وزير قطاع الأعمال: تعديلات قانون 203 تتضمن 26 بندا

كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، يتضمن تعديل 26 بندا.

مصر للسياحة: دخول الفيوم ضمن المقاصد السياحية يدعم القطاع

أكد سامح سعد الرئيس التنفيذي لشركة مصر للسياحة، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، على أهمية تنويع المنتجات السياحية، بما يتوافق مع الطلب السياحي من الشرائح المختلفة.

بورصة قطر حمراء بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع بضغوط هبوط قطاع العقارات

تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.61% خاسرة 58.08 نقطة، لتغلق عند مستوى 9490.14 نقطة، بضغوط هبوط 4 قطاعات على رأسها قطاعى الاتصالات والعقارات.

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طارق الملا: دور محورى للتكنولوجيا لصناعة البترول والغاز فى توفير الإمدادات

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية التكنولوجيا الحديثة فى صناعة البترول والغاز المصرية لما تلعبه من دور محورى فى توفير إمدادات الطاقة لبرامج التنمية والمساهمة فى تحقيق معدلات النمو المستهدفة للاقتصاد المصرى.

يحيى زكى: مؤتمر الترويج للاستثمار بالمنطقة الاقتصادية 21 مارس بالجلالة

أعلن المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن المؤتمر الاقتصادي الدولي للهيئة سينطلق يومي 21-22 مارس من مدينة الجلالة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكبار قيادات الدولة المصرية ونخبة من المسثمرين ورجال الأعمال محلياً ودولياً، حيث يهدف إلى ترويج الفرص الاستثمارية بالهيئة وعرض أهم مايميز الاستثمار بهذه المنطقة الواعدة وكذلك عرض قصص النجاح داخل المنطقة مع شركائنا الحاليين .

تسجيل هيئة المواصفات والجودة ضمن جهات تقويم المطابقة العالمية ببرنامج "سابر" السعودى

أعلن المهندس أشرف عفيفي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تسجيل الهيئة ضمن جهات تقويم المطابقة العالمية المقبولة ببرنامج "سابر" السعودي بموافقة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة كأول جهة مصرية تحصل على هذا التسجيل وذلك بـ 12 لائحة معتمدة تضمنت قطاعات الدهانات والورنيشات والمنظفات والأجهزة العاملة بالغاز وقطع غيار السيارات والمصاعد الكهربائية وأدوات ترشيد استهلاك المياه

مساعد نائب "المجتمعات العمرانية" يلتقى الشركات المُنفذة لوحدات العاملين بالعاصمة الإدارية

‫التقى المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، مسئولى الشركات المنفذة لمشروعى(351 عمارة) "إسكان اجتماعى"، و(376عمارة) نموذج سكن مصر بمدينة بدر،

الليرة التركية الأضعف فى 9 أشهر بفعل مخاوف سوريا وكورونا

بلغت الليرة التركية أضعف مستوياتها خلال التعاملات في أكثر من تسعة أشهر اليوم الخميس بسبب مخاوف المستثمرين حيال تفشي فيروس كورونا والقلق الناجم عن الانخراط العسكري التركي في سوريا المجاورة.



