شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الخميس 27-2-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 27-2-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، آخر جلسات شهر فبراير، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 7.9 مليار جنيه.

إيقاف تداول 12 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 12 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى جى بى اوتو، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، شارم دريمز للاستثمار السياحى، مطاحن ومخابز الإسكندرية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، أوراسكوم للتنمية مصر، وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى، المصرية لتطوير صناعة البناء، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، أكرو مصر للشدات والسقلات المعدنية، العربية للمحابس، أسمنت سيناء.

البورصة تخسر 13 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، آخر جلسات شهر فبراير، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 7.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 666.968 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 275.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 25.7 ألف عملية لعدد 175 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 44.92% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 45.62%، والعرب على 9.46% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 64.06% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 35.93%.

ومال صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 16.3 مليون جنيه، 85.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 32.1 مليون جنيه، 32.4 مليون جنيه، 1.7 مليون جنيه، 35.8 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 13008 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 1772 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 14756 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 2.49% ليغلق عند مستوى 4825 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 1209 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 1311 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.40% ليغلق عند مستوى 594 نقطة.

وارتفعت أسهم 29 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 106 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.

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تعاملات مجالس الإدارات

سيطر الشراء على تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة، إذ اشترت مجموعة مرتبطة بشركات مجموعة عامر القابضة، مستشفى النزهة الدولى 1.5 مليون سهم، 5 أسهم، على التوالى،واشترى مساهم رئيسى بشركات مطاحن وسط وغرب الدلتا، مطاحن ومخابز الإسكندرية، اميرالد للاستثمار العقارى، 2526 سهم، 8710 سهم، 14916 سهم، كما اشترى نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصرى الخليجى 50 ألف سهم.

فيما باع إدارة شركتى أكتوبر فارما، فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، 100 سهم، 143.4 ألف سهم، على التوالى، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتى المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، الأخوة المتضامنين للاستثمار العقارى والأمن الغذائى، 6 آلاف سهم، 6900 سهم، على التوالى.

شارم دريمز

قررت إدارة البورصة المصرية، إلغاء جميع العمليات المنفذة خلال جلسة تداول أمس الاربعاء الموافق على أسهم شركة شارم دريمز للاستثمار السياحى (كود EGS70571C012) مع تعديل سعر فتح الورقة المالية لجلسة اليوم إلى 3.650 جنيه للسهم .

فورى

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم الشركة المصدرة لعدد 20.9 مليون سهم بقيمة إجمالية 183.3 مليون جنيه.

غبور

أعلنت شركة جى بى اوتو، عن نتائجها المالية خلال عام 2019، وحققت الشركة أرباحاً بلغت 223.55 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 672.3 مليون جنيه في 2018، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، وانخفضت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 25.4 مليار جنيه.