شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 27 - 2 -2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 27 -2 -2020.

إيقاف تداول 12 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 12 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى جى بى اوتو، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، شارم دريمز للاستثمار السياحى، مطاحن ومخابز الإسكندرية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، أوراسكوم للتنمية مصر، وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى، المصرية لتطوير صناعة البناء، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، أكرو مصر للشدات والسقلات المعدنية، العربية للمحابس، أسمنت سيناء.

البورصة تخسر 13 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، آخر جلسات شهر فبراير، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 7.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 666.968 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 275.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 25.7 ألف عملية لعدد 175 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 44.92% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 45.62%، والعرب على 9.46% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 64.06% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 35.93%.

ومال صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 16.3 مليون جنيه، 85.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 32.1 مليون جنيه، 32.4 مليون جنيه، 1.7 مليون جنيه، 35.8 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 13008 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 1772 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 14756 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 2.49% ليغلق عند مستوى 4825 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 1209 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 1311 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.40% ليغلق عند مستوى 594 نقطة.

وارتفعت أسهم 29 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 106 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- مطاحن ومخابز الإسكندرية بسعر إغلاق 8.680 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.77%

- شارم دريمز للاستثمار السياحى بسعر إغلاق 3.890 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.58%

- أسمنت سيناء بسعر إغلاق 6.640 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.90%

Advertisements

- العربية للمحابس بسعر إغلاق 0.598 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.91%

- المالية والصناعية المصرية بسعر إغلاق 9.920 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.98%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى بسعر إغلاق 8.690 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.95%

- اكرومصر للشدات والسقلات المعدنية بسعر إغلاق 13.310 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.27%

- جى بى اوتو بسعر إغلاق 2.520 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.03%

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو بسعر إغلاق 19.520 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.87%

- أوراسكوم للتنمية مصر بسعر إغلاق 4.440 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.33%