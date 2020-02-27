شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 27-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف سعر النفط تداولاته السلبية بشكل قوي ليقترب من هدفنا المنتظر عند 45.55، ويرتد صعوداً في طريقه لاختبار محتمل لمستوى المقاومة الذي تشكّل عند 47.65، بانتظار الارتداد هبوطاً لتحقيق مزيد من الانخفاض المتوقع خلال الفترة القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن استمرار الاتجاه الهابط يشترط الثبات دون 47.65 والأهم دون 49.40.

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