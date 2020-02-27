شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر فادحة للأسهم الأمريكية في ختام الجلسة..و"الداو جونز" يهبط بحوالي 1200 نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام جلسة الخميس بشكل حاد ودخلت نطاقاً تصحيحياً في ظل الهلع الذي ينتاب الأسواق من فيروس "كورونا" مما دفع "وول ستريت" لتكبد خسائر فادحة.



وذكرت مسؤولو صندوق النقد الدولي إن الصندوق ربما يخفض توقعاته إزاء نمو الاقتصاد العالمي في العام الجاري بسبب فيروس كورونا الذي انتشر في اكثر من خمسين دولة على مستوى العالم.



وارتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى أكثر من 82 ألف حالة فيما توفي ما يقرب من 2900 شخصاً في دول آسيوية وأوروبية.



كانت بيانات حكومية قد كشفت عن تسجيل القراءة الثانية من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي نموا بنسبة 2.1% بالتوافق مع التوقعات خلال الربع الرابع من عام 2019، وارتفع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية بثمانية ألف طلب إلى 219 ألفاً خلال الأسبوع الماضي في حين تراجع مؤشر طلبيات السلع المعمرة خلال يناير/كانون الثاني.

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وفي سوق الخام، هبط "ويست تكساس" بنسبة 3.4% مغلقا عند 47.09 دولار للبرميل، وهو أدنى مستتوى منذ أوائل عامم 2019، وسجل أعلى سعر عند 48.7 دولار وأقل سعر عند 45.8 دولار.



وتراجع "برنت" بنسبة 2.3% وأغلق عند 52.18 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر/كانون الأول عام 2018، وسجل أعلى سعر اليوم عند 53.2 دولار وأقل سعر عند 50.9 دولار.



وفي ختام الجلسة، هبط "داو جونز" بنسبة 4.4% (ما يعادل 1191 نقطة) إلى 25766 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 26775 نقطة وأقل مستوى عند 25752 نقطة.



وانخفض "إس أند بي 500" أيضاً بنسبة 4.4% (ما يعادل 137 نقطة) إلى 2978 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3097 نقطة وأقل مستوى عند 2977 نقطة.



وتراجع "ناسداك" بنسبة 4.6% (ما يعادل 414 نقطة) إلى 8566 نقطة، وسجل أعلى مستتوى عند 8904 نقاط وأقل مستوى عند 8562 نقطة.