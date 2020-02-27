شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذرة تغلق على انخفاض للجلسة الثانية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذرة خلال تعاملات الخميس للجلسة الثانية على التوالي متأثرة بالقلق السائد في الأسواق العالمية بشأن فيروس "كورونا" ومدى تأثيره على نمو الاقتصاد العالمي.



وصرح المتحدث الرسمي باسم صندوق النقد الدولي بأن الهيئة المالية الدولية ربما تخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام بسب تداعيات فيروس "كورونا".



يأتي ذلك مع استمرار ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في عدد من الدول على مستوى العالم حيث أصيب أكثر من 82 ألف شخص بينما توفي نحو 2850 شخصاً.

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هذا، ويخشى المستثمرون من امتداد تأثير "كورونا" السلبي إلى النمو الاقتصادي العالمي، وبالتبعية، الطلب على السلع.



ومع انتشاره في الصين، بدأت الشكوك تتسرب إلى المسؤولين الأمريكيين حول مدى التزام بكين ببنود المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري.



وفي ختام الجلسة، انخفضت أسعار الذرة عقود تسليم مارس/آذار بنسبة 1.8% إلى 364 دولار للبوشل، وسجلت السلعة الزراعية أعلى سعر اليوم عند 3.70 دولار وأقل سعر عند 3.61 دولار.