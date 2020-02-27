شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفضة تنخفض للجلسة الثالثة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات الخميس للجلسة الثالثة على التوالي مع عزوف المستثمرين عن المعادن النفيسة على الرغم من الضغوط على أسواق الأسهم والدولار.



وفشل الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في تهدئة هلع المستثمرين خاصة في أسواق الأسهم حيث كشف عن أن إدارته طلبت تمويلاً لمواجهة "كورونا" مشيراً إلى أن الفيروس لا يزال تحت السيطرة في الولايات المتحدة.

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مع ذلك، تعرضت سوق الأسهم الأمريكية لخسائر فادحة خلال الأسبوع الجاري وخسر "داو جونز" أكثر من ألفي نقطة ليهبط في نطاق تصحيحي.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 98.4 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 99.05 نقطة وأقل مستوى عند 98.3 نقطة.



وفي ختام الجلسة، انخفضت أسعار الفضة عقود تسليم مايو/أيار بنسبة 1% إلى 17.735 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 18.16 دولار وأقل سعر عند 17.715 دولار، وذلك بعد خسائر سجلها يوم الأربعاء بنسبة 1.9%.