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شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني يرتفع مدعوماً بالطلب على الملاذات الآمنة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الين أمام أغلب العملات الرئيسية لا سيما الدولار الأمريكي حيث تلقت العملة اليابانية طلباً من المستثمرين كملاذ آمن في ظل انتشار فيروس "كورونا" في عدد من الدول الآسيوية والأوروبية والشرق أوسطية.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية زيادة عدد الإصابات بالفيروس التاجي إلى أكثر من 82 ألف حالة كما توفي ما يقرب من 2850 شخصاً مع انتشار المرض في خمسين دولة.
وحذرت المنظمة من اتساعع رقعة الإصابات بـ"كورونا" مشيرة إلى قلق بالغ لديها، لكنها أكدت على أن الأمر لم يصل إلى حد الوباء بعد.
ومن بين الدول التي تشهد معدلاً متزايدا بالإصابة بالفيروس القاتل اليابان التي سجلت إصابات ووفيات في الأيام القليلة الماضية.
وعلاوة على ذلك، يواصل الفيروس حصد المزيد من الأرواح في كوريا الجنوبية وإيطاليا والصين فضلا عن ظهور إصابات في اليونان وبريطانيا وفرنسا.
وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 19:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 109.9، وسجل أعلى سعر اليوم عند 110.4 وسجل أقل سعر عند 109.7.
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