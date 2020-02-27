شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتخلى عن مكاسبه ويغلق على استقرار سلبي في ختام التعاملات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تخلت أسعار الذهب عن المكايسب المحققة في وقت سابق في تعاملات الخميس ليغلق المعدن النفيس على استقرار سلبي، وذلك رغم ضعف العملة الأمريكية أمام أغلب العملات الرئيسية.



هذا، ولا يزال فيروس "كورونا" يلقي بظلاله على الأسواق العالمية حيث تسود المخاوف بشأن وتيرة انتشار المرض في عشرات الدول ليتجاوز عدد الإصابات 82 ألفاً.

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وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:16 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 98.4 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 99.05 نقطة وأقل مستوى عند 98.3 نقطة.



كانت القراءة الثانية من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي قد سجلت نموا وافق التوقعات في الربع السنوي الرابع من عام 2019 عند 2.1%.



وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار الذهب عقود تسليم أبريل/نيسان بأقل من 0.1% أو ما يعادل ستين سنتاً إلى 1642.5 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 1662.5 دولار وأقل سعر عند 1639.8 دولار.