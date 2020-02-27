شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يعمق خسائره..والتركيز لا يزال منصباً على "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام اغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم وزاد خسائره في أعقاب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة بالإضافة إلىى استمرار التركيز على تطورات فيروس "كورونا".



وأعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى أكثر من 82 ألف حالة بينما توفي ما يقرب من 2850 شخصاً.

Advertisements



وظهرت المزيد من حالات الإصابة بالفيروس في اكثر من خمسين دولة على مستوى العالم كما سجلت كوريا الجنوبية ثاني أكبر معدل للإصابات بعد الصين.



وفي سياق آخر، استقرت القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي عند نمو بنسبة 2.1%، وهو ما اتفق مع التوقعات، وانخفض مؤشر طلبات السلع المعمرة بنسبة 0.2% خلال يناير/كانون الثاني، في حين صعد عدد طلبات إعانة البطالة الأولية بثمانية آلاف إلى 219 ألف طلب.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 98.4 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 99.05 نقطة وأقل مستوى عند 98.3 نقطة.