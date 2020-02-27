شهدت أسعار الدولار ، اليوم الخميس، حالة من التبابين في التعاملات، حيث سجل ارتفاعا ضئيلا "بمقدار قرشين" ، في كل من بنك مصر، والأهلي المصري 15.53جنيه للشراء ، و15.63جنيه للبيع.
بينما استقر في بنك بركة مسجلاً 15.53جنيه للشراء و15.63جنيه للبيع، وسجل في بنك أبوظبي الإسلامي 15.54جنيه للشراء و15.63جنيه للبيع.
كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الدولار في البنوك الحكومية والخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.