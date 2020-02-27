أسعار الدولار في البنوك الحكومية والخاصة

شهدت أسعار الدولار ، اليوم الخميس، حالة من التبابين في التعاملات، حيث سجل ارتفاعا ضئيلا "بمقدار قرشين" ، في كل من بنك مصر، والأهلي المصري 15.53جنيه للشراء ، و15.63جنيه للبيع.

بينما استقر في بنك بركة مسجلاً 15.53جنيه للشراء و15.63جنيه للبيع، وسجل في بنك أبوظبي الإسلامي 15.54جنيه للشراء و15.63جنيه للبيع.