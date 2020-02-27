شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقلص خسائره..و"برنت" يعود للتداول أعلى 52 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس بشكل حاد، لكنها قلصت هذه الخسائر رغم استمرار مخاوف الطلب العالمي.



وتترقب الأسواق عن كثب في الأسبوع المقبل انعقاد اجتماع "أوبك" والمنتجين المستقلين في العاصمة النمساوية "فيينا" لمناقشة القرار حول خفض الإنتاج، وما إذا كان سيتم تعميقه أو الإبقاء عليه دون تغيير.



وارتفع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" عالمياً إلى أكثر من 82 ألف حالة، بينما زاد عدد الوفيات في الصين وغيرها من الدول إلى ما يقرب من 2900 شخصاً.

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وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:37 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلىى 98.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.05 نقطة وأقل مستوى عند 98.3 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، هبط "ويست تكساس" بحلول الساعة 17:31 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.8% إلى 47.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 48.7 دولار وأقل سعر عند 45.8 دولار.



وتراجع "برنت" بنسبة 1.8% إلى 52.4 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 53.2 دولار وأقل سعر عند 50.9 دولار.