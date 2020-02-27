شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتفع رغم صدور بيانات اقتصادية سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي خلال تعاملات اليوم الخميس على الرغم من صدور بيانات اقتصادية سلبية فضلاً عن استمرار المخاوف بشأن فيروس "كورونا".



وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ أكثر من 82 ألف حالة بينما توفي ما يقرب من 2900 شخص في مختلف الدول.



وتتزايد وتيرة الإصابة بفيروس "كورونا" في دول أوروبية وآسيوية وشرق أوسطية مما يدق جرس إنذار بشأن الاقتصاد العالمي.

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وتوقع محللو "بنك أوف أميريكا" تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2020 بسبب تفشي فيروس "كورونا" وتأثيره على قطاعات أبرزها السفر والطاقة والطلب على السلع.



هذا، وكشفت بيانات حكومية أسترالية عن انخفاض إنفاق شركاتت القطاع الخاص في البلاد بنسبة 2.8% خلال الشهر الماضي بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 0.5%.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 17:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 0.6578، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.6592 وأقل سعر عند 0.6542.