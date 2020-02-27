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«سكني» يقدم خدماته لمنسوبي جامعة أم القرى المستحقين للدعم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

وقعت وزارة الإسكان ممثلة ببرنامج «سكني» اتفاقية تعاون مع جامعة أم القرى، يتولى خلالها البرنامج تقديم خدمات سكنية لمنسوبي الجامعة المستحقين للدعم السكني.

وتتضمن الاتفاقية التنسيق بين وزارة الإسكان وجامعة أم القرى لتطوير جزء من الأرض الواقعة داخل النطاق العمراني في مخطط شرائع المجاهدين والمملوكة للجامعة بمنطقة مكة المكرمة، بالإضافة لمنح عروض خاصة لمنسوبي جامعة أم القرى، منها توفير قرض إضافي حسن يصل إلى 95 ألف ريال وفق لائحة الدعم السكني، وتقديم عروض خاصة على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال، ولمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال بدعم كامل للأرباح من إجمالي مبلغ التمويل، الذي يصل إلى 500 ألف ريال والإعفاء أو التخفيض للرسوم الإدارية عبر عدد من الجهات التمويلية من خلال برنامج «سكني».

ويأتي انضمام جامعة أم القرى استكمالا لاتفاقيات سابقة مع عدد من الجهات الحكومية والعسكرية.

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من جهة أخرى، اختتم معرض «سكني» بمقر شركة سابك في الرياض، أمس، حيث قدم خدمات إسكانية لمنسوبي الشركة، وتشمل المستفيدين المدرجين على قوائم «الإسكان» و»الصندوق العقاري».

وقدم البرنامج شرحا وافيا عن الخيارات السكنية والتمويلية للمستفيدين، وأتاح الالتقاء بالمستشار العقاري، وتقديم شروحات عن الحلول التمويلية المتاحة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية التي تواجدت في أرض المعرض، بالإضافة إلى حضور عدد من المطورين العقاريين لتقديم خدماتهم للزوار، كما مكن المعرض منسوبي «سابك» غير المسجلين من إتمام عملية التسجيل في البرنامج بشكل فوري والاستفادة من كافة الخدمات المقدمة.

وحضر بمقر المعرض موظفو الاستحقاق المباشر للتأكد من حالات تسجيل منسوبيهم، كما قدم «سكني» خلال المعرض عروضا خاصة لمنسوبي «سابك»، منها تخفيض أو إلغاء الرسوم الإدارية وتخفيض هامش الربح لبعض الجهات التمويلية، بالإضافة لدعم الأرباح من إجمالي مبلغ التمويل الذي يصل إلى 500 ألف ريال لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، وتوفير خصم خاص على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال.

وأكد المشرف على الإسكان المؤسسي بوزارة الإسكان المهندس عبدالله بن سعيد أن اختيار إقامة المعرض في «سابك» جاء نتيجة لدورها الكبير في تحقيق رؤية المملكة 2030، ودعم اقتصادها كشركة من أكبر الشركات العالمية، واهتمام القيادة بتوفير سبل التملك لجميع المواطنين، لافتا إلى أن تدشين المعرض تفعيل للشراكة مع الجهات الخاصة للوصول لكافة المواطنين وتسهيل عملية الإجراءات وتسريعها وتوفير جميع الخدمات الإجرائية لتملك المسكن الأول.