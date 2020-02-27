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شركة TBC تسعى لشراكات مع موفري حلول في معرض دولي بالإمارات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - دبي

شاركت شركة تطوير المباني «TBC»، الشركة الحكومية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة والذراع المنفذة لمشاريع وزارة التعليم، في المعرض الأول لمستلزمات التعليم في الإمارات 2020 Gess Dubai، ضمن جناح وزارة التعليم السعودية بالمعرض، الذي اختتم فعالياته أمس.

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وسعت الشركة إلى تبادل الخبرات والشراكات مع موفري الخدمات والحلول وغيرها من المنظمات التعليمية، والتعريف بالسعودية بوصفها بيئة محفـزة للاستثمار والفرص في قطاع التعليم، والإسهام في التعريف بتطلعات التعليم المستقبلية فيما يخص قطاع الإنشاءات.

وكشفت من خلال منصتها عن دورها وإسهاماتها، وعرض تطلعات رؤية 2030، ودور مبادرات وزارة التعليم في تحقيقها، ودور الشركة في تنفيذ هذه المبادرات.

ويوفر المعرض الحلول التي تلبي احتياجات العاملين في قطاع التعليم، بالتركيز على المستلزمات المبتكرة من تقنية وورش عمل وبرامج تنمية وتطوير للقيادات، وشاركت وزارة التعليم بجناح يعكس إنجازات الوزارة في التعليم، ودورها في تحقيق رؤية 2030، كما يمثل منصة لتبادل الفرص والشراكات والاستثمار في القطاع التعليمي في السعودية.