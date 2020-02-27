شكرا لقرائتكم خبر

الاتصالات والجمارك تتفقان على تطوير آلية فسح أجهزة تقنية المعلومات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

وقعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للجمارك، اتفاقية تهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة فيما يتعلق بالفسح الخاص بأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات، والكشف الفني للأجهزة، والتبنيد الجمركي لها.

وحضر مراسم توقيع الاتفاقية نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي، حيث وقعها من الجمارك السعودية محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد الحقباني، فيما وقعها من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المحافظ الدكتور محمد التميمي.

وتضمنت الاتفاقية تحديد متطلبات مستوى الخدمات بين الطرفين، حيث اشتملت على عدد من الخدمات، من أبرزها طلبات فسح أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات، كما تضمنت الاتفاقية إلزام الموردين والمخلصين الجمركيين بتبنيد أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات بشكل صحيح، الأمر الذي يحقق سير عملية الفسح بطريقة مرنة وسريعة.

Advertisements

كما اشتملت الاتفاقية على معالجة أي مشكلات فنية قد تطرأ على الربط بين بوابة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ومنصة فسح.

وتأتي هذه الاتفاقية سعيا من الجمارك السعودية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على تحقيق مبدأ العمل التكاملي وتعزيز التعاون بينهما، وذلك بهدف تطوير آلية الفسح لأجهزة الاتصالات.

يذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أطلقت في 2014 بوابة تراخيص أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات المتكاملة رقميا مع الهيئة العامة للجمارك، لتمكين الموردين من تقديم طلبات الفسح الجمركي، واعتماد الأجهزة وإصدار شهادات مطابقة الأجهزة للمواصفات الفنية من خلالها، ومن ثم إرسال الموافقات للهيئة العامة للجمارك.

أبرز ما تضمنته الاتفاقية: