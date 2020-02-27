شكرا لقرائتكم خبر

مخطط صناعي جديد في بقيق لجذب مزيد من الاستثمارات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف وكيل الأمين للاستثمارات وتنمية الإيرادات بأمانة المنطقة الشرقية المهندس منذر الشلوي، أن الأمانة اعتمدت مخططا صناعيا جديدا في بقيق لاجتذاب المزيد من الاستثمارات، لافتا إلى أن ذلك يعد فرصة استثمارية مميزة لقطاع الأعمال.

وذكر خلال لقاء التواصل بين قطاع الأعمال بمحافظة بقيق مع الجهات الحكومية، الذي نظمته غرفة الشرقية، بحضور محافظ بقيق محمد المتحمي، أن الأمانة تطرح بشكل مستمر فرصا استثمارية مختلفة مثل المحلات التجارية والمراكز النسائية وغيرها الكثير، منوها بوجود طفرة عمرانية ضخمة توكب الطفرة الصناعية، حيث تستعد الأمانة لذلك من خلال طرح الفرص الاستثمارية المتنوعة التي يستطيع المستثمر الاستفادة منها.

90 % الكترونية

وأفاد مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز الخالدي، بأن الوزارة تعمل على تحويل جميع خدماتها والخدمات المرتبطة بها وتختص بجهات أخرى إلى الكترونية، لافتا إلى أن 90 % من خدمات الوزارة أصبحت الكترونية، بعد تحديث خدمات عدة وتطوير خدمات أخرى كانت تعاني من بعض الصعوبات.

مبادرات تشاركية

Advertisements

وأضاف أن خدمات استخراج السجل التجاري وغيرها أصبحت ميسرة وسهلة، مبينا أن الوزارة لديها مبادرات تشاركية مع عدد من الشركات، حيث تستقبل الأفكار والملاحظات التي تسعى لتطوير الخدمات، وتعمل على دراستها وتطويرها لتكون مهيأة للتطبيق، كما أن الوزارة تتواصل مع الشركات الكبرى بهدف معالجة التحديات وتسهيل الصعوبات، كما تعمل على أن تكون الأنشطة التجارية متجانسة بالشراكة مع القطاع الخاص.

تعزيز التوطين

وذكر مساعد المدير العام لقطاع العمل بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية محمد الأطرش أن الوزارة تتواصل بشكل مستمر مع أصحاب القرار في الشركات الكبرى بهدف العمل على توطين الوظائف، كما أنها تعمل على توقيع مذكرات تفاهم لتكييف المشاريع بما يتناسب مع مقاولي الشركات الأخرى قريبا، منوها بأن مكتب العمل في محافظة بقيق استحدث آلية تواصل جديدة مع أرامكو السعودية هدفها توطين المزيد من الوظائف، كما عقد شراكات عدة مع القطاع الخاص كان محورها الأساس يتعلق بتوطين الوظائف.

تحديثات مستمرة

وأوضح مدير عام فرع هيئة الزكاة والدخل بالمنطقة الشرقية صالح الحماد أن المكلف يستطيع التواصل من أي مكان يوجد فيه لإنهاء جميع الخدمات من خلال الخدمات الالكترونية، كما تقدم خدمات أخرى تشرح للمكلف أي معلومة تتعلق بإجراء يحتاجه من خلال التواصل الهاتفي، حيث يقدم طاقم عمل محترف المعلومة السليمة التي يحتاجها المكلف، مبينا أن موقع الهيئة يخضع لتحديثات مستمرة، مشيرا إلى تحديث الهيئة للإجراءات المتعلقة بالسداد واستخراج الإقرارات.