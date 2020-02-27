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الراجحي: توطين مهن هندسية قريبا تليها أخرى صحية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي أن الوزارة حققت نجاحات في توطين عدد من المهن والقطاعات، مبينا أنه تم توقيع اتفاقيات ومبادرات لتوطين 595 ألف وظيفة حتى نهاية عام 2020، مكن من خلالها حتى الآن أكثر من 323 ألف سعودي من الانضمام إلى سوق العمل. وأوضح الراجحي خلال ترؤسه أمس ورشة عمل دعم منشآت القطاع الخاص في سوق العمل السعودي، أن الوزارة تعمل بجد على توطين بعض مهن الهندسة قريبا، وتوطين عدد من المهن الصحية بعد ذلك.

وحضر ورشة عمل دعم منشآت القطاع الخاص نائب الوزير للموارد البشرية الدكتور عبدالله أبوثنين، ومساعد الوزير المهندس محمد الجاسر، ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) تركي الجعويني، وعدد من قيادات الوزارة وبنك التنمية الاجتماعية والجهات الشريكة، وذلك في فندق الهيلتون بمدينة الرياض.

وقال الراجحي إن الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة قد أطلقت العام الماضي 68 مبادرة، وذلك ضمن مساعيها في تنمية وتوطين قطاعات الأعمال في السوق السعودي، ومعالجة جميع التحديات التي تواجهه.

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وأضاف أن الوزارة قد نفذت جميع ما تم الاتفاق عليه في اللقاءات وورش العمل السابقة التي عقدت مع رجال الأعمال. وأوضح أن الهدف من هذا اللقاء هو حصر احتياجات القطاع مرة أخرى للعمل على مبادرات جديدة.

وأوضح الراجحي أن الوزارة قد أطلقت 20 مبادرة جديدة تمت بلورتها بعد حصرها من خلال مقترحات رجال الأعمال، كما تعمل الوزارة في الوقت نفسه على قياس مدى تأثير هذه المبادرات على نمو سوق العمل السعودي وبرامج التوطين.

وشدد الراجحي على أن هذه المبادرات سوف تساعد في توسع نمو القطاع الخاص من خلال توفير الوزارة أتمتة هذا القطاع، وستعمل على تمكين العاملين فيه على خلق عدد من الحوافز وبرامج التأهيل، ورفع مستوى تنظيم سوق العمل من خلال إصدار التشريعات المناسبة ومتابعة تحسينها وتطويرها «بالتعاون مع شركائنا من ممثلي القطاع الخاص».

يذكر أن الوزارة تسعى إلى الاستمرار في تطوير قطاع الأعمال ورفع مستوى مشاركة أبناء وبنات الوطن في التنمية الاقتصادية الوطنية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.