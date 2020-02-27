شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "مايكروسوفت" ينخفض بأكثر من 3% بعد تحذيرات الشركة بشأن إيرادات الفصلية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "مايكروسوفت" خلال تعاملات الخميس في أعقاب إصدار الشركة بياناً يتعلق بتأثير فيروس "كورونا" على نتائج أعمالها الفصلية خلال الربع السنوي الجاري.



وذكرت الشركة أمس أنها لا تتوقع تحقيق أهدافها بشأن الأرباح والإيرادات خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس/آذار المقبل بسبب تأثير فيروس "كورونا".

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هذا، وجاءت تحذيرات "مايكروسوفت" بعد بيان مماثل من "آبل" في الأسبوع الماضي تحدث أيضاً عن عدم قدرة صانعة "آيفون" على بلوغ مستهدف إيراداتها خلال الربع السنوي الأول من هذا العام.



يأتي ذلك بعد ارتفاع عدد مصابي "كورونا" حول العالم إلى أكثر من 82 ألف حالة فيما توفي ما يقرب من 2900 شخصاً، كما ظهرت المزيد من الإصابات في الصين ودول آسيوية وأوروبية وعربية.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "مايكروسوفت" بحلول الساعة 16:31 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.4% إلى 164.3 دولار، في حين سجل أعلى سعر اليوم عند 166.6 دولار وأقل سعر عند 161.8 دولار.