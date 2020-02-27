شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يهبط بأكثر من 7% إلى أدنى مستوى في شهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "تسلا" بشكل حاد خلال تعاملات الخميس متأثراً بالمبيعات المكثفة التي تنتاب أسواق الأسهم لا سيما القطاع التكنولوجي بسبب انتشار فيروس "كورونا".



وكان سهم "تسلا" قد سجل خلال وقت سابق هذا الشهر اعلى مستويات قياسية متوالية متجاوزاً حاجز 900 دولار للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بدعم من نتائج أعمال الشركة والتوقعات بشأن أداء قوي.

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وعلى أثر تلك الارتفاعات، قفزت القيمة السوقية لـ"تسلا" إلى اكثر من 165 مليار دولار محتلة بها المرتبة الثانية في صناعة السيارات العالمية بعد "تويوتا" اليابانية.



لكن شأنها شأن الشركات الأخرى عالمياً، وقعت "تسلا" تحت براثن الضغوط في ظل استمرار تصاعد أزمة فيروس "كورونا" وانتشار المرض في عدد من الدول.



وعلى صعيد التعاملات، هبط سهم "تسلا" بحلول الساعة 16:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 7.4% إلى 720.9 دولار، وهو المستوى الأدنى منذ أوائل فبراير/شباط الجاري، وسجل أعلى سعر اليوم عند 739.7 دولار وأقل سعر عند 669 دولارا.