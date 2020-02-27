شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلاديوم تنخفض قليلاً من مستوياتها القياسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم الخميس على نحو طفيف عقب بلوغ مستوى قياسي، وذلك مع استمرار تأثير فيروس "كورونا" على الأسواق العالمية.



ويخشى محللون من انتشار "كورونا" بشكل خارج عن السيطرة مما يضر نمو الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى التأثير سلباً في الطلب على السلع.

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وكانت شركة "نوريلسك" الروسية - أكبر منتج للبلاديوم في العالم - قد أكدت أمس أن ارتفاع أسعار البلاديوم بشكل حاد في الآونة الأخيرة لن يثني قطاع السيارات عن شراء هذا المعدن.



يأتي ذلك مع الأخذ في الاعتبار أن البلاديوم يستخدم بكثافة في إنتاج مكونات وأجزاء داخل السيارات تقلل من انبعاثات العوادم السامة، ويُتوقع استمرار الطلب عليه في ظل تشديد معايير حماية البيئة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار البلاديوم عقود تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 14:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 2684.3 دولار للأوقية، وسجل المعدن الصناعي أعلى سعر اليوم عند 2776.3 دولار، وهو الأعلى على الإطلاق، بينما سجل أقل سعر عند 2675 دولارا.