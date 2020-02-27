شكرا لقرائتكم خبر عن "الداو جونز" يهبط 530 نقطة في بداية التعاملات مواصلاً خسائره الحادة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبطت الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الخميس متأثرةً بتصاعد حدة المخاوف بشأن فيروس "كورونا" وتأثيره على الاقتصاد العالمي.



يأتي ذلك رغم محاولات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" التهدئة من روع المستثمرين بشأن تأثير الفيروس على الاقتصاد الأكبر في العالم.

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وصرح "ترامب" بأن إدارته طلبت تمويلا بنحو 2.5 مليار دولار لمواجهة أي تداعيات محتملة لـ"كورونا" مشيراً إلى أن الأمور لا تزال تحت السيطرة.



وكشفت بيانات حكومية عن أن القراءة الثانية من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي سجلت نمواً بنسبة 2.1% - وافق التوقعات، وانخفض طلبات السلع المعمرة بنسبة 0.2% خلال يناير/كانون الثاني، في حين صعد عدد طلبات إعانة البطالة الأولية بثمانية آلاف إلى 219 ألف طلب.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر "داو جونز" بحلول الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 2% (ما يعادل 530 نقطة) إلى 26430 نقطة، وانخفض "ناسداك" بنسبة 2.4% (ما يعادل 218 نقطة) إلى 8762 نقطة، فيما انخفض "إس أند بي 500" بنسبة 2.1% (ما يعادل 65 نقطة) إلى 3051 نقطة.