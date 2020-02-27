شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "ترافكو" تتراجع 68% بالربع الرابع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية لمجموعة ترافكو، المعلنة اليوم الخميس، عن تراجع الأرباح بنسبة 68% خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وأعلنت الشركة، في بيان لموقع سوق "البحرين" المالي، عن صافي أرباح بقيمة 68 ألف دينار بحريني، مُقابل صافي أرباح بلغ 211 ألف دينار خلال الربع المُقابل من العام 2018.

وتراجع الدخل الشامل للربع الرابع إلى 77 ألف دينار بحريني، مقارنة مع 272 ألف دينار للربع المُماثل من العام 2018.

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هذا وحققت الشركة صافي أرباح بلغت 1.4 مليون دينار بحريني خلال العام 2019، مُقابل صافي أرباح بلغ 1.8 مليون دينار خلال العام 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 26%.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بقيمة 241.3 ألف دينار بحريني خلال الربع الثالث من العام 2019، مُقابل صافي أرباح بلغ 380.1 ألف دينار خلال الربع المُقابل من العام 2018.

ويعود التراجع في الأرباح بالربع الثالث من العام 2019 بشكل رئيسي إلى تراجع الإيرادات إلى 8.2 مليون دينار مُقابل إيرادات بلغت 9.6 مليون دينار للربع المُقابل من العام 2018.

هذا وحققت الشركة صافي أرباح بلغت 1.3 مليون دينار بحريني خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مُقابل صافي أرباح بلغ 1.6 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2018.