شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية» : توفير فرص العمل لـ 7 آلاف مستفيد من الضمان والان نبدء بالتفاصيل

كشف فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض عن أن أعداد مستفيدي الضمان الذين تم توظيفهم خلال العام الماضي، بلغ أكثر من 7 آلاف مستفيد ومستفيدة من القادرين على العمل واللائقين طبياً.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الدكتور يوسف بن مسفر السيالي أن توفير فرص العمل والأنشطة التجارية كانت من خلال أقسام التمكين التي تم افتتاحها بجميع مكاتب الضمان الاجتماعي، التي عملت على إعداد أدلة إجرائية للعمل وحصر الوظائف الملائمة للمستفيدين، والتعرف على قدراتهم بالتعاون مع أكثر من 15 جهة من الجهات والقطاعات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بعد تأهيلهم وتزويدهم بالأدوات اللازمة لدمجهم بسوق العمل عن طريق إلحاقهم بدورات تأهيلية لتطوير مهاراتهم، وتقديم البرامج التوجيهية التي وفرتها الدولة ممثلةً بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تهدف في مجملها إلى تحقيق شراكة استراتيجية وتعاون مثمر بين الوزارة والمنشآت لتحقيق تنمية مستدامة لمجتمع فعّال ومزدهر، وبوصفها هدفاً رئيساً تسعى جميع قطاعات الدولة ـ حفظها الله ـ إلى تحقيقه.

وأضاف السيالي أن فرص التوظيف لاتقتصر على مستفيدي الضمان أنفسهم فقط بل تمتد إلى ذويهم من أفراد العائلة لمساندة هذه الفئات اجتماعياً، وتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم، وتحويلهم إلى طاقات منتجة إنطلاقاً من رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي تهدف إلى تأصيل التنمية المجتمعية ورفع كفاءتها.