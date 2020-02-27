شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق ثروة النرويج يحقق عائدا قياسيا 180 مليار دولار في 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأضخم في العالم، اليوم الخميس، إنه حقق عائدا على الاستثمار بلغ 19.9 %العام الماضي، ليجني رقما قياسيا قدره 1.69 تريليون كرونة نرويجية (180.49 مليار دولار).

وأضاف الصندوق البالغ حجمه 1.1 تريليون دولار أن عائده للعام تجاوز عائد مؤشره القياسي.

وقال أويستاين أولسن، محافظ البنك المركزي النرويجي "2019 كان عاما جيدا جدا للصندوق.. هذه أكبر زيادة في القيمة لعام واحد في تاريخ الصندوق."