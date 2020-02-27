الاقتصاد

انخفاض طلبات السلع المعمرة فى الولايات المتحدة بأقل من التوقعات فى يناير

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش طلبات السلع المعمرة لشهر كانون الثاني/يناير منخفضة بمقدار 0.2%، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى انخفاض بمقدار 1.5%  ، أسوأ من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بمقدار 2.9% بعد التعديل من ارتفاع بنسبة 2.4%. 

 

كما صدرت طلبات السلع المعمرة الأساسية باستثناء بنود النقل لنفس الشهر مرتفعة بمقدار 0.9% ، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.2% ، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بمقدار 0.1% بعد التعديل من انخفاض بمقدار 0.1% ،هذا البيان إيجابي للدولار الأمريكي. 

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