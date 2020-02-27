شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض طلبات السلع المعمرة فى الولايات المتحدة بأقل من التوقعات فى يناير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش طلبات السلع المعمرة لشهر كانون الثاني/يناير منخفضة بمقدار 0.2%، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى انخفاض بمقدار 1.5% ، أسوأ من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بمقدار 2.9% بعد التعديل من ارتفاع بنسبة 2.4%.

كما صدرت طلبات السلع المعمرة الأساسية باستثناء بنود النقل لنفس الشهر مرتفعة بمقدار 0.9% ، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.2% ، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بمقدار 0.1% بعد التعديل من انخفاض بمقدار 0.1% ،هذا البيان إيجابي للدولار الأمريكي.