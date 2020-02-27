شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت يعمق خسائره لأدنى مستوى فى 14 شهرا بفعل مخاوف فيروس كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسعت أسعار الخام الدولي "نفط خام برنت" من تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية الخميس لتعمق خسائرها لليوم السادس على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى 14 شهرا ، بفعل الانتشار السريع لفيروس كورونا خارج الصين ،وتأثيره السلبي على الاقتصاد العالمي و مستويات الطلب على النفط.

انخفض خام برنت بنسبة إلى مستوي 51.80$ للبرميل الأدنى منذ 26 كانون الأول/ديسمبر 2018 ، من مستوى الافتتاح عند 53.36$ ، وسجل أعلى مستوي عند 53.50$.

فقدت العقود الآجلة لخام برنت بالأمس نسبة 3.0% ، فى خامس خسارة يومية على التوالي ، بعد تحذير أمريكي حول احتمالات دخول فيروس كورونا إلى الولايات المتحدة.

Advertisements

للمرة الأولى على الإطلاق، تجاوز عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا خارج الصين يوم الأربعاء عدد الحالات الصينية الجديدة، فى علامة على الانتشار السريع للفيروس خارج مصدر تفشي المرض.

والانتشار السريع للفيروس التاجي حاليا فى معظم أنحاء العالم ، زاد المخاوف من تحول تفشي المرض إلى وباء عالمي ، وهو ما سوف يسبب أضرار كبيرة للاقتصاد العالمي ، ويقلص كثيرا مستويات الطلب على النفط.

قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية "فاتح بيرول" يوم الثلاثاء إن الوكالة قد خفضت توقعات نمو الطلب العالمي على النفط لأدنى مستوى فى أكثر من عشر سنوات ،وأضاف أنه يمكن التخفيض أكثر من ذلك بسبب تفشي فيروس كورونا.