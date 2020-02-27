شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يسجل أدنى مستوى فى أسبوعين قبيل بيانات نمو الاقتصاد الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الخامس على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين ، بعدما فقدت العملة جاذبيتها الاستثمارية ، خاصة بعد انخفاض عائد سندات الخزانة الأمريكية لمستوي قياسي جديد ، فى ظل التسعير الكامل لقيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة الأمريكية بحلول حزيران/يونيو القادم ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة من الولايات المتحدة ،عن نمو الاقتصاد الأكبر فى العالم خلال الربع الرابع من العام الماضي ،وعن طلبيات السلع المعمرة خلال كانون الثاني/يناير.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.5 % إلى مستوى 98.67 نقطة الأدنى منذ 10 شباط/فبراير الجاري، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 99.02 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.05 نقطة.

فقد المؤشر بالأمس أقل من 0.1% ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات بيع العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي التراجع الحالي فى مستويات الدولار الأمريكي ، بفعل استمرار هبوط عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ،وانخفاضها لليوم الثاني على التوالي لمستوي قياسي جديد عند 1.2970% ، الأمر الذي يقلل من جاذبية الاستثمار فى العملة الخضراء.

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فمع الانتشار السريع لفيروس كورونا إلى الشرق الأوسط وأوروبا ، لم يعد المستثمرين يرون أن الولايات المتحدة محصنة ،وأن الاقتصاد الأكبر فى العالم سيتعرض لضغط سلبي كبير ، لذلك زادت الرهانات على أن الاحتياطي الاتحادي سيتعين عليه خفض أسعار الفائدة لدعم وحماية الاقتصاد الأمريكي.

حاليا أصبحت العقود الآجلة لسوق المال فى الولايات المتحدة تسعر بالكامل تخفيض أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس بحلول حزيران/يونيو القادم ، بالمقارنة بنحو 50% فرص الخفض قبل أسبوع تقريبا.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق عدد من البيانات الاقتصادية الهامة فى الولايات المتحدة ، أهم تلك البيانات عن نمو أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الرابع من العام الماضي ، وعن طلبيات السلع المعمرة أحد أهم مؤشرات قياس مستويات الإنفاق الاستثماري فى البلاد ، ويمثل الإنفاق الاستثماري أكثر من 16% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي ،سلبية تلك البيانات سوف توسع خسائر العملة الأمريكية الحالية مقابل سلة من العملات العالمية.

تصدر بحلول الساعة 13:30 غرينتش القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي الربع الرابع /2019 التوقعات تشير إلى نمو بمعدل 2.1% ،بنفس القراءة الأولية ، وسجل الاقتصاد نمو بمعدل 2.1% خلال الربع الثالث.

وتصدر بنفس التوقيت، طلبيات السلع المعمرة المتوقع انخفاض بنسبة 1.5% خلال كانون الثاني/يناير من ارتفاع بنسبة 2.4% فى كانون الأول/ديسمبر ،ومع استبعاد بنود النقل المتوقع ارتفاع بنسبة 0.2% من انخفاض بنسبة 0.1% الشهر السابق.